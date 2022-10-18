"الإنشاءات البترولية" تضع حجر الأساس لساحة تصنيع جديدة في ميناء رأس الخير

أقامت الإنشاءات البترولية الوطنية حفل تدشين وضع حجر الأساس لساحة تصنيع جديدة، تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، في ميناء رأس الخير الواقع في المنطقة الشرقية.
وحضر الاحتفال كبار ممثلي مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وأرامكو السعودية والهيئة العامة للموانئ السعودية.
وتُعتبر الساحة الجديدة التي ستضم تصنيع المنصات منشأةً حديثةً، تشمل ورش عمل آلية، ونظامًا بحريًّا متقدمًا.. كما ستوفر الساحة خدمات التصنيع والصيانة والتركيب، وسيتم تشغيلها أثناء جميع مراحل البناء الثلاث.
وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية الربع الثالث من عام 2023. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لساحة التصنيع إلى 60 ألف طن سنويًّا بنهاية المرحلة النهائية المقررة في عام 2026.
تجدر الإشارة إلى أن رأس الخير أحدث ميناء صناعي في المملكة العربية السعودية، ويخدم أكثر من 100 مشروع صناعي، وتبلغ مساحته 23 كيلومترًا مربعًا، ويضم 14 رصيفًا مجهَّزًا بالمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة.
وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "إن تدشين ساحة التصنيع الجديدة يُعزِّز من العلاقة طويلة الأمد ورحلة النمو المستمرة والاستراتيجية التوسعية للمجموعة داخل المملكة العربية السعودية، ويشكِّل جزءًا من مشاريعنا القائمة فيها؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قدراتنا التنافسية".
وأضاف: "في هذا الخصوص نتطلع دومًا إلى مزيد من التعاون مع الجهات السعودية الفاعلة في هذا المجال، وترسيخ مكانتنا بوصفنا مجموعة رائدة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء، يقع عليها اختيار شركات النفط المحلية والعالمية".
من جهته، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "يضع هذا الإنجاز الجديد الأساس لمرحلة نمو الشركة القادمة في المملكة العربية السعودية، ويتماشى مع التزامنا بدعم جهود التوطين في السعودية، وتوفير قيمة محلية متميزة وفقًا لأعلى المستويات. كما تبرهن الساحة الجديدة أيضًا عامل الثقة التي يوليها عملاؤنا لقدراتنا، وهي فرصة لنا لتوسيع خبراتنا؛ لتشمل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الجديدة في السعودية، وزيادة حصتنا في السوق الإقليمية، وتعزيز مكانتنا بوصفنا شريكًا موثوقًا به بين شركات الهندسة والتوريد والإنشاء".