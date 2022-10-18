"الإنشاءات البترولية" تضع حجر الأساس لساحة تصنيع جديدة في ميناء رأس الخير

من جهته، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "يضع هذا الإنجاز الجديد الأساس لمرحلة نمو الشركة القادمة في المملكة العربية السعودية، ويتماشى مع التزامنا بدعم جهود التوطين في السعودية، وتوفير قيمة محلية متميزة وفقًا لأعلى المستويات. كما تبرهن الساحة الجديدة أيضًا عامل الثقة التي يوليها عملاؤنا لقدراتنا، وهي فرصة لنا لتوسيع خبراتنا؛ لتشمل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الجديدة في السعودية، وزيادة حصتنا في السوق الإقليمية، وتعزيز مكانتنا بوصفنا شريكًا موثوقًا به بين شركات الهندسة والتوريد والإنشاء".