الإحصاء: نمو مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي إلى 16% بإيرادات تناهز 250 مليار ريال

وفيما يتعلق بالأنشطة الرقمية، ارتفع عدد سجلات التجارة الإلكترونية إلى 40،953 سجلًا خلال عام 2024، مقارنة بـ37،481 سجلًا في 2023، كما زاد عدد سجلات أنشطة تطوير التطبيقات إلى 15،775 سجلًا، وارتفعت سجلات خدمات الحوسبة السحابية إلى 3،005 سجلات، إضافة إلى نمو سجلات حلول التقنية المالية لتصل إلى 3،152 سجلًا.