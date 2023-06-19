"السعودية للاستثمار الجريء" تضاعف استثمارها في صندوق الدَّين الجريء إلى 120 مليون ريال

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء(SVC) مضاعفة استثمارها في صندوق الدَّين الجريء والمدار من قبل شركة "Partners for Growth (PFG) ، أحد مديري الصناديق العالمية ومن ذوي الخبرة في تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل الحجم الإجمالي لاستثمار "SVC" في الصندوق 120 مليون ريال.
وكانت "SVC" أعلنت العام الماضي عن استثمارها في صندوق الدين الجريء والمدار من قبل شركة "PFG" كأول صناديق الدين الجريء التي تستثمر فيها الشركة عقب إطلاقها لمنتج الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين (Debt Funds) والصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء (Venture Debt Funds)، وسيتابع الصندوق تركيزه على تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في عدة قطاعات.
وقّع اتفاقية الاستثمار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المدير الإداري بشركة "PFG آرمي باغوميان، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت عبدالرحمن بن محمد بن منصور.
وأوضح الدكتور كوشك أن مضاعفة الاستثمار في صندوق الدين الجريء مع PFG يأتي نتيجة الطلب المتزايد لأدوات الدين الجريء من قبل الشركات الناشئة السعودية، وتنفيذاً لإستراتيجية الشركة المتعلقة بإطلاق منتج (الاستثمار في صناديق الدين الجريء)، وذلك لسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء، خصوصًا بعد دعم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً والمتمثل في زيادة مخصص الاستثمار، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 1.5 مليار دولار .
فيما قال باغوميان: "ارتفع نشاط الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة، ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى أدوات الدين أصعب بالنسبة للشركات الناشئة والشركات في مرحلة النمو، ويسعدنا زيادة توافر التمويل من خلال إطلاق منتجات أدوات الدين المختلفة ونتطلع إلى مواصلة دعم منظومة ريادة الأعمال الديناميكية".
يذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 38 صندوقًا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1257 صفقة.