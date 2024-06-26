وزارة الصناعة تعلن فوز 6 شركات بالجولة الخامسة للمنافسات التعدينية

وبيَّن أن هذه المنافسة تعد الأضخم على مستوى المملكة، حيث بلغ عدد العروض التي استقبلتها الوزارة 30 عرضاً من 18 شركة محلية ودولية، وتمّ تقييمها وفقاً للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وغطت هذه الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع.