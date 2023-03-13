بجنيه إسترليني واحد.. HSBC يستحوذ على وحدة "SVB" في بريطانيا

استحوذ بنك "إتش إس بي سي" على وحدة بنك "سيلكون فالي" البريطانية التابعة للبنك الأمريكي المفلس، مقابل جنيه إسترليني واحد؛ بحسب بيان الاثنين.
وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في بيان: "هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة".
من ناحيته، أوضح وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أن الحكومة وبنك إنجلترا سهّلا بيع وحدة بنك سيلكون فالي في بريطانيا إلى إتش إس بي سي؛ في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.
وأضاف "هانت": "يضمن هذا حماية ودائع العملاء ومواصلة العمل المصرفي كالمعتاد، دون دعم من دافعي الضرائب.. ويسعدني أننا توصلنا إلى حل في مثل هذا الوقت القصير".
وتابع: "إتش.إس.بي.سي هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان" التي يعنيها هذا الاستحواذ.
وقال وزير الخزانة البريطاني: عملاء البنك سيتمكنون من الوصول لودائعهم والحصول على الخدمات المصرفية اعتبارًا من اليوم.
جاء ذلك بعد أن تحركت السلطات الأمريكية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقًا للانهيار المفاجئ لبنك سيلكون فالي، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.