بجنيه إسترليني واحد.. HSBC يستحوذ على وحدة "SVB" في بريطانيا

من ناحيته، أوضح وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أن الحكومة وبنك إنجلترا سهّلا بيع وحدة بنك سيلكون فالي في بريطانيا إلى إتش إس بي سي؛ في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.