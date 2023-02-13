بنك التصدير والاستيراد.. تسهيلات واعتمادات ائتمانية بأكثر من 15.5 مليار ريال في 2022

وواصل البنك جهوده لتنمية تصدير المنتجات السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي وتطويره، من خلال تقديم تسهيلات واعتمادات ائتمانية، بلغت أكثر من 15.5 مليار ريال خلال عام 2022، كان نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات منها، نحو 9 مليارات ريال، بالإضافة لطلبات تمويل صادرات بقيمة 6.4 مليارات ريال، وفّرت الدعم لأنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها من القطاعات الحيوية التي يستهدفها البنك لدعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم.