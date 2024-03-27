محققًا مستوى قياسيًا جديدًا... الذهب ينهي التداولات فوق 2200 دولار

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عن شهر فبراير، والمقرر صدورها يوم الجمعة، وسط توقعات بتباطؤ الضغوط التضخمية، ما قد يعزز فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على المدى القريب.