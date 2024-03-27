محققًا مستوى قياسيًا جديدًا... الذهب ينهي التداولات فوق 2200 دولار

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، لتنهي العقود الأكثر نشاطًا للمعدن الأصفر التداولات، عند مستوى قياسيًا للمرة الثامنة هذا الشهر.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.6% أو 13.5 دولارات عند 2212.7 دولارات للأوقية، بعد أن لامست 2218.3 دولارات.
بينما لم تتغير قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- حيث سجل 104.36 نقطة في الساعة 08:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عن شهر فبراير، والمقرر صدورها يوم الجمعة، وسط توقعات بتباطؤ الضغوط التضخمية، ما قد يعزز فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على المدى القريب.