نشرة الإحصاءات الزراعية: 2.5 مليون طن من الخضراوات المكشوفة و1.9 مليون طن من إنتاج النخيل في 2023

وبحسب التقرير، بلغ إنتاج الخضراوات المكشوفة 2,531 ألف طن، فيما وصل إنتاج الخضراوات المحمية إلى 721 ألف طن، أما إنتاج الحبوب فقد سجّل 1,750 ألف طن؛ ما يعكس التوجّه نحو تعزيز المحاصيل الأساسية.