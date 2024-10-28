نشرة الإحصاءات الزراعية: 2.5 مليون طن من الخضراوات المكشوفة و1.9 مليون طن من إنتاج النخيل في 2023

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرتها الزراعية لعام 2023، كاشفةً عن تفاصيل الإنتاج الزراعي في المملكة الذي شهد تنوّعاً ملحوظاً في مختلف المحاصيل.
وبحسب التقرير، بلغ إنتاج الخضراوات المكشوفة 2,531 ألف طن، فيما وصل إنتاج الخضراوات المحمية إلى 721 ألف طن، أما إنتاج الحبوب فقد سجّل 1,750 ألف طن؛ ما يعكس التوجّه نحو تعزيز المحاصيل الأساسية.
كما سجّلت أشجار النخيل إنتاجاً متميزاً بـ 1903 آلاف طن، بينما بلغ إنتاج الأشجار الدائمة (باستثناء النخيل) 973 ألف طن.
وفي إطار التوجّه نحو الزراعة المستدامة، سجّلت الزراعة العضوية للمحاصيل الزراعية 95 ألف طن.
تعكس هذه الأرقام الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، في إطار رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته.