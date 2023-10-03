في المعاملات الفورية.. الذهب يتراجع 0.6%

استمرت عمليات بيع الذهب اليوم الثلاثاء، وسُجلت أطولُ سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلًا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولارًا للأوقية؛ وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.
وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولارًا. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.