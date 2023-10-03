في المعاملات الفورية.. الذهب يتراجع 0.6%

استمرت عمليات بيع الذهب اليوم الثلاثاء، وسُجلت أطولُ سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.