الجلسة شهدت صعود أسهم 153 شركة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات شمس، والخليج للتدريب، وأيان، وصناعات، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جمجوم فارما، وتشب، وسايكو، وطباعة وتغليف، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.19%) و(4.26%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، والصناعات الكهربائية، والكيميائية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.