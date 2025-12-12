الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع رغم تراجع طفيف.. مكسب أسبوعي 1.8% بدعم توقعات خفض الفائدة

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 4275.44 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:36 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر أمس الخميس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتسجل 4306.20 دولارات.