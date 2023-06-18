"تطوير منتجات الحلال" تُوَقع اتفاقية لدعم وتطوير منظومة منتجات الحلال السعودية

أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع شركة التنمية الغذائية.
وبموجب الاتفاقية ستقدم شركة تطوير منتجات الحلال الخدمات الاستشارية لشركة التنمية الغذائية في مجالات عديدة؛ منها التأهيل لشهادات الحلال والموافقات اللازمة داخل المملكة وخارجها، وخدمات الدعم للتصدير والاستثمارات في سوق منتجات الحلال، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدّمها الشركة.
ووقّع اتفاقية الشراكة كل من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، فهد النحيط، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب بشركة التنمية الغذائية أحمد شرف عسيلان، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية عمرو الدباغ.
وأوضح "النحيط" أن الشراكة تأتي في إطار سعي الشركة لدعم وتطوير منظومة منتجات الحلال السعودية عبر ربطها بالأسواق العالية؛ وذلك من خلال التعاون مع جميع أصحاب العلاقة في هذا المجال، سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام في المملكة وخارجها؛ مبينًا أن شركة تطوير منتجات الحلال تُعَد وجهةً مركزيةً لتزويد الشركات السعودية بالخبرات، والاستشارات، ومساعدتها في الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق منتجات الحلال محليًّا وعالميًّا من خلال العديد من الخدمات التي تقدّمها الشركة.
وتأتي هذه الشراكة الأولى لشركة تطوير منتجات الحلال مع شركة التنمية الغذائية، استنادًا لأفضل الحلول الاستشارية والفنية لتطبيق أفضل الممارسات العلمية؛ وذلك ضمن سعيها لترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في قطاع منتجات الحلال على مستوى العالم.