"تطوير منتجات الحلال" تُوَقع اتفاقية لدعم وتطوير منظومة منتجات الحلال السعودية

وأوضح "النحيط" أن الشراكة تأتي في إطار سعي الشركة لدعم وتطوير منظومة منتجات الحلال السعودية عبر ربطها بالأسواق العالية؛ وذلك من خلال التعاون مع جميع أصحاب العلاقة في هذا المجال، سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام في المملكة وخارجها؛ مبينًا أن شركة تطوير منتجات الحلال تُعَد وجهةً مركزيةً لتزويد الشركات السعودية بالخبرات، والاستشارات، ومساعدتها في الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق منتجات الحلال محليًّا وعالميًّا من خلال العديد من الخدمات التي تقدّمها الشركة.