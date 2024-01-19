جلسات "منتدى مستقبل العقار 2024" تناقش الابتكارَ والتحديات والفرص الجديدة

كما ستناقش جلساتُ اليوم الأول التنقلَ بين الفرص العالمية والشراكات الاستراتيجية، ودور القطاع غير الربحي، ومشاريع المدن والاستدامة، بالإضافة إلى محور تأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار، وكذلك الابتكار في صناعة العقار، الذي سيسلّط الضوء على الأثر الإيجابي للابتكار واستخدام التقنيات على جودة المشاريع العقارية، وأبرز التحديات التي تواجه الابتكار في العقار.