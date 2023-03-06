قطاع مرتبط بـ 120 صناعة.. "الحماد": تشريعات العقار أمّنت فرص الرياديين

وأوضح "الحماد"، أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعاً مؤثراً في المحتوى المحلي، ومرتبطاً بأكثر من 120 صناعة، مبينًا أن الطموح العقاري بعد رؤية المملكة 2030 بات سقفه عالياً، وأصبح القطاع العقاري يحظى بمجموعة تشريعات محدّثة ومدمجة بتنظيمات عديدة ممكّنة وجاذبة للأفكار المبدعة والابتكار.