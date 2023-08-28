تعاملات الإثنين.. "برنت" يتداول عند 84.39 دولار للبرميل

تراجعت أسعار خام برنت بشكلٍ طفيفٍ في تعاملات الإثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، واحتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مما قد يضعف الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.1% أو 9 سنتات عند 84.39 دولار للبرميل، في الساعة 08:05 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة، بينما استقرت عقود الخام الآجلة لخام نايمكس تسليم أكتوبر بنسبة عند 79.79 دولار للبرميل.
وأنهى خاما برنت ونايمكس تداولات الأسبوع الماضي محققَيْن خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار مخاوف ضعف الزخم الاقتصادي في الصين، الأمر الذي يشكّك في مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الجائحة، ويثير مخاوف بشأن الطلب العالمي على السلع الأساسية.