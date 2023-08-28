تعاملات الإثنين.. "برنت" يتداول عند 84.39 دولار للبرميل

وأنهى خاما برنت ونايمكس تداولات الأسبوع الماضي محققَيْن خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار مخاوف ضعف الزخم الاقتصادي في الصين، الأمر الذي يشكّك في مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الجائحة، ويثير مخاوف بشأن الطلب العالمي على السلع الأساسية.