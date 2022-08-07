بعد ارتفاعه القياسي فوق أربعة آلاف.. الحديد يتراجع إلى 2500 ريال

قارعت أسعار طن حديد التسليح محليًّا ولأول مرة منذ أشهر سعر 2500 مواصلة تراجعها، وذلك بعد أن قفزت فوق أربعة آلاف ريال وسط حالة من التفاؤل بعودة الأسعار إلى الاستقرار؛ وهو الأمر الذي سينعش السوق العقاري الذي شهد حالة من الارتفاعات مؤخرًا.