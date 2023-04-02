الإمارات تخفض طوعًا إنتاجَها النفطي بمقدار 144 ألف برميل يوميًّا

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.