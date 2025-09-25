استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.83 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 1470.66 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1210.96 دولارات.