"أرامكو السعودية" تعلن ترسية عقود المرحلة الثانية من حقل الجافورة

من جهته، قال رئيس شركة أرامكو أمين الناصر: العقود التي سيعلن عنها اليوم تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، وتتضمن مشروعين ضخمين ستأخذ قدراتنا في الغاز إلى مستوى جديد، حيث يتضمن المشروع الأول توسعة نظام منظومة الغاز والذي سيربط مدن مختلفة، وستحصل قطاعات الأعمال من جدة وجازان والخرج ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة الأولى، وسيسهم المشروع بالتحول الصناعي وإيجاد فرص عمل للسعوديين.