"أرامكو السعودية" تعلن ترسية عقود المرحلة الثانية من حقل الجافورة

أعلنت "أرامكو السعودية" ترسية عقود المرحلة الثانية من حقل الجافورة.
وقال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان: إنتاجنا من #الغاز سيرتفع بأكثر من 60 % بحلول 2030.
وأضاف: لن يهزمنا أحدٌ في عملية تقليل كلفة الطاقة بكل أشكالها.
وتفصيلاً، وقعت شركة أرامكو اليوم (الأحد) عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن انتاجنا من الغاز بحلول 2030 سيزداد 63%، وسننتقل من نحو 13.5 مليار قدم مكعبة إلى نحو 21.3 مليار قدم مكعبة بحلول 2030.
من جهته، قال رئيس شركة أرامكو أمين الناصر: العقود التي سيعلن عنها اليوم تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، وتتضمن مشروعين ضخمين ستأخذ قدراتنا في الغاز إلى مستوى جديد، حيث يتضمن المشروع الأول توسعة نظام منظومة الغاز والذي سيربط مدن مختلفة، وستحصل قطاعات الأعمال من جدة وجازان والخرج ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة الأولى، وسيسهم المشروع بالتحول الصناعي وإيجاد فرص عمل للسعوديين.
وأضاف أن التوسع سيسهم بقدرة المملكة على الحصول على 50% من كهربائها من هذا الغاز، والمساهمة في قطاع البتروكيماويات، مبيناً أن تطوير حقل الجافورة الأكبر بالشرق الأوسط لينتج 2 مليار قدم مكعب سيعزز قدرة ومكانة المملكة كواحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم.