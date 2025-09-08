الذهب يسجل مستوى قياسيًّا جديدًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجل الذهب، اليوم الاثنين، مستوى جديدًا غير مسبوق متجاوزًا 3600 دولار للأوقية، بدعم من بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي، وتعزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3631.66 دولارًا للأوقية، وبلغ في وقت سابق من التداولات قمة عند 3636.69 دولارًا. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3670.80 دولارًا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة بنسبة 1% إلى 41.39 دولارًا.
البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1382.25 دولارًا.
البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1134.56 دولارًا.