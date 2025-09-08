الذهب يسجل مستوى قياسيًّا جديدًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجل الذهب، اليوم الاثنين، مستوى جديدًا غير مسبوق متجاوزًا 3600 دولار للأوقية، بدعم من بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي، وتعزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.