أسعار النفط ترتفع بعد تعطل صادرات كازاخستان وروسيا بسبب عاصفة

ارتفعت أسعار النفط (الأربعاء)، بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود، صادرات كازاخستان وروسيا من الخام؛ مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارًا حاسمًا من تحالف "أوبك" قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.