"الحد من الهدر وتقليل الآثار البيئية" على طاولة قادة الصناعة في المملكة

وشهد الملتقى الذي انطلق أمس، ويستمر لمدة يومين، توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع الإمداد مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين العاملين في المشاريع مع أرامكو السعودية، وذلك لتقديم خدمات متنوعة في مجالات التقنية والهندسة والإنشاءات والتصنيع والخدمات المالية، إضافة إلى الصناعات الهيدروكربونية والبنية التحتية والطاقة والإنتاج.