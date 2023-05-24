"الحد من الهدر وتقليل الآثار البيئية" على طاولة قادة الصناعة في المملكة

ناقش قادة الصناعة والمختصون في قطاع سلاسل الإمداد، مساء أمس بمدينة الخبر، العديد من القضايا المتعلقة بتطوير آلية العمل في المشاريع الصناعية بالمملكة؛ لتعزيز جهود قطاع الصناعة في الحد من الهدر وتقليل الآثار البيئية وتحقيق الحياد الكربوني مستقبلاً.
جاء ذلك خلال جلسات ملتقى سلسلة التوريد البحرية، والذي نظمته شركة لارسن آند توبرو للطاقة، بحضور نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية المهندس عبدالكريم الغامدي، والمدير التنفيذي في شركة لارسن آند توبرو المهندس سبرامانيا شارما، وعدد من المختصين في قطاع سلاسل الإمداد، وذلك في فندق قراند حياة بمحافظة الخبر.
وشهد الملتقى الذي انطلق أمس، ويستمر لمدة يومين، توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع الإمداد مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين العاملين في المشاريع مع أرامكو السعودية، وذلك لتقديم خدمات متنوعة في مجالات التقنية والهندسة والإنشاءات والتصنيع والخدمات المالية، إضافة إلى الصناعات الهيدروكربونية والبنية التحتية والطاقة والإنتاج.