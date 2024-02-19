رغم تعافيه بالفترة الأخيرة.. "إياتا" ترجّح استمرار مشكلات سلسلة إمداد الطيران لبضع سنوات

وقال "ويلي والش"، رئيس الاتحاد في كلمة ألقاها في قمة شانغي عشية معرض سنغافورة للطيران: من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3% سنويًّا على مدار العشرين عامًا القادمة، ومن المرجّح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5% سنويًّا خلال تلك الفترة.