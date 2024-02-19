رغم تعافيه بالفترة الأخيرة.. "إياتا" ترجّح استمرار مشكلات سلسلة إمداد الطيران لبضع سنوات

رجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الاثنين، أن تستمر مشكلات سلسلة الإمداد التي تشكل تحديًا لقطاع الطيران العالمي لبضع سنوات أخرى.
وقال "ويلي والش"، رئيس الاتحاد في كلمة ألقاها في قمة شانغي عشية معرض سنغافورة للطيران: من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3% سنويًّا على مدار العشرين عامًا القادمة، ومن المرجّح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5% سنويًّا خلال تلك الفترة.
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية" أن قطاع الطيران بحاجة إلى رؤية إنتاج أكبر لوقود الطيران المستدام، ويتعين على الحكومات تقديم حوافز لتحقيق ذلك.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي، قد قال هذا الشهر إن السفر الجوي واصل انتعاشه في شهر ديسمبر الماضي، واقترب إجمالي حركة السفر لعام 2023 أكثر من ملامسة مستويات الطلب قبل وباء كورونا.
ووفق بيان صحفي صادر عن "إياتا"، مطلع الشهر الجاري؛ فقد ارتفع إجمالي حركة السفر في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022، وبلغت حركة السفر لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستوياتها في 2019.