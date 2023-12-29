عن التيسير النقدي وحدوث تصعيد جيوسياسي غير متوقّع.. إلى أين يتجه الذهب؟!

وارتفع المعدن الأصفر نحو "14" بالمئة منذ بداية العام الجاري المتقلّب، الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنّية بالقرب من "1800" دولار، في وقت سابق من العام وفي أكتوبر، وصعودها إلى مستوى قياسي عند "2135.40" دولار في الرابع من ديسمبر.