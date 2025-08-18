مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10885.58) نقطة

وكانت أسهم شركات معدنية، وبترو رابغ، ورتال، وسبكيم العالمية، وإس إم سي للرعاية الصحية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، والموسى، والمعذر ريت، ومجموعة فتيحي، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.45%) و(3.82%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وكيان السعودية، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وسابك، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.