لضبط وتنظيم تداول.. "النخيل والتمور" يطلق نظام الأسواق الموسمية بالتعاون مع "البيئة"

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق نظام الأسواق الموسمية، الذي يُعد نظامًا إلكترونيًّا إلزاميًّا، يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية؛ بهدف رفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق المملكة، ويشترط التسجيل فيه للتمكن من بيع أو شراء أو تسويق التمور.