مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12044 نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، وأنابيب الشرق، وزجاج، ورتال، والغاز؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، وملاذ للتأمين، ومجموعة إم بي سي، وأنابيب السعودية، وأميانتيت؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و5.99%.