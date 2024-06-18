اقتصادي لـ"سبق": إصلاحات رؤية 2030 عززت حضور المملكة في مؤشر التنافسية

وأكد أن ذلك يعني أن تقدم المملكة في مؤشر التنافسية العالمية IMD والذي يُعنى بتقييم قدرة الدول في تنافسية الاقتصاد العالمي من خلال قياس أداء مؤشرات عديدة رئيسة وفرعية، قد جاء بلا شك نتيجة جهود كبيرة تُبذل، وعمل تراكمي مستمر لقياس أداء المؤشرات بينما ينعكس ذلك على أرض الواقع من خلال الإحصائيات والأرقام الرسمية.