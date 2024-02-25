سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12604 نقاط

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وأنابيب، وأنابيب السعودية، وصناعة الورق، والسيف غاليري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، ومجموعة صافولا، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، ومعادن الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.67%.