نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من 239 مليار ريال خلال عام بنهاية يوليو 2025

سجّلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر يوليو من عام 2025، بقيمة تقدَّر بـ 239 مليارًا و973 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 8.4%، لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات و109 مليارات و761 مليون ريال، مقارنةً بنحو 2 تريليون و869 مليارًا و788 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).