الرياض تستضيف منتدى الاستثمار والأعمال السعودي - الإيطالي بمشاركة 600 شركة

نظّمت وزارة الاستثمار، اليوم، منتدى الاستثمار والأعمال السعودي - الإيطالي في العاصمة الرياض، بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا والوكالة الإيطالية للتجارة، وبمشاركة أكثر من 1500 مشارك و600 شركة إيطالية.
حضر المنتدى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، وذلك امتدادًا لسلسلة من اللقاءات الاستثمارية بين البلدين، ومنها اللقاء الأخير في محافظة العلا.
واستعرض المنتدى مجالات التعاون الاقتصادي، وناقش الفرص الاستثمارية الواعدة المرتبطة برؤية المملكة 2030، إضافة إلى التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي من خلال المشاريع الكبرى والبنية التحتية المتقدمة.
وشهد المنتدى توقيع 22 اتفاقية استثمارية بين جهات سعودية وإيطالية، في قطاعات متنوعة شملت: الاتصالات، وتقنية المعلومات، والاستيراد والتصدير، والسياحة، والرعاية الصحية، والزراعة، والمياه، والثقافة، والرياضة.
ويؤكد انعقاد المنتدى عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا، وحرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن الاستثمارات الإيطالية في المملكة شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% خلال عام 2024، لتصل إلى 6.3 مليارات ريال، مع نمو ملحوظ في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والتقنيات الرقمية، والصناعات المتقدمة. كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة للشركات الإيطالية بنسبة 91% خلال العام نفسه.