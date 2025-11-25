الرياض تستضيف منتدى الاستثمار والأعمال السعودي - الإيطالي بمشاركة 600 شركة

يُذكر أن الاستثمارات الإيطالية في المملكة شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% خلال عام 2024، لتصل إلى 6.3 مليارات ريال، مع نمو ملحوظ في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والتقنيات الرقمية، والصناعات المتقدمة. كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة للشركات الإيطالية بنسبة 91% خلال العام نفسه.