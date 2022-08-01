0.7%.. الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات

ونظرًا لثِقَل القطاع السكني؛ فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1%، والشقق بنسبة 1.1%، والبيوت بنسبة 0.9%؛ في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.