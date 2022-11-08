لقاء الحوار المالي: الاستثمارات في التأمين الصحي تتجاوز 165 مليار ريال

وتضمّن اللقاء الإشارة إلى إنشاء 5800 مرفق صحي، وتضاعف حجم سوق التأمين الصحي أكثر من 19 مرة خلال 17 سنة فقط، حيث أصبح أكبر منتج تأميني في السوق السعودي، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في هذا النوع من التأمين 24 شركه تأمين.