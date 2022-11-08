لقاء الحوار المالي: الاستثمارات في التأمين الصحي تتجاوز 165 مليار ريال

كشف لقاء الحوار المالي "Fin Talk" الذي نظمته الأكاديمية المالية اليوم افتراضيًا عن نمو الاستثمارات في قطاع التأمين الصحي لتتجاوز 165 مليار ريال انعكس ذلك على نمو القطاع الصحي.
وتضمّن اللقاء الإشارة إلى إنشاء 5800 مرفق صحي، وتضاعف حجم سوق التأمين الصحي أكثر من 19 مرة خلال 17 سنة فقط، حيث أصبح أكبر منتج تأميني في السوق السعودي، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في هذا النوع من التأمين 24 شركه تأمين.
جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي "Fin Talk" الذي نظمته الأكاديمية افتراضيًا عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: "تسليط الضوء على قطاع التأمين الصحي وأبرز تحدياته".
واستعرض لقاء الحوار المالي "Fin Talk" تطور قطاع التأمين الصحي في المملكة في ظل رؤية 2030 وتخصيصها برنامجًا لتطوير القطاع الصحي، وناقش أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين العاملة في القطاع والفرص المتاحة للاستثمار مستقبلًا.
ويأتي لقاء الحوار المالي "Fin Talk" ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية؛ لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين المحليين والدوليين لتعزيز الحوار البنّاء وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي.
وتتجسد مبادرة الحوار المالي "FinTalk" في تحسين المعرفة والخبرات في إدارة المجالات المالية والاقتصادية ومناقشة أوضاعها الحالية؛ من خلال استقطاب كبار المسؤولين في القطاع المالي العام والخاص من وزراء ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين لأكبر وأهم المنظمات والمنشآت المالية المحلية والدولية للمشاركة في بحث الحلول النوعية والفعالة في بناء مستقبل مستدام للقطاع المالي في المملكة.