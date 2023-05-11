الكشف عن 18 خطة مشروع تنموي للمنظمات غير الربحية في المملكة

وجاءت الورشة التدريبية التي اختتمت فعالياتها اليوم مستهدفةً المتخصصين في إدارة المشاريع التنموية، بهدف النهوض بقدرات 36 مشاركاً من العاملين في القطاع غير الربحي والخروج بـ18 خطة مشروع تنموي تخدم المستفيدين من عمل المنظمات, فضلاً عن عقد جلسات توجيه وإرشاد لاحقة لمدة 90 يوماً، يتخللها مناقشة أهم مدخلات ومخرجات إدارة المشاريع التنموية وأحدث الممارسات في تطبيق الأدوات العلمية والمنهجية، إضافةً إلى عكس المفاهيم المكتسبة وتطبيقها على أرض الواقع.