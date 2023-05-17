ضمن مبادرة التمويل.. الصندوق الثقافي يطلق برنامج الاستثمار في قطاع الأفلام السعودي بمبلغ 300 مليون ريال

وكشف الصندوق عن برنامجه الاستثماري الجديد على مسرح مهرجان كان السينمائي المنعقد حاليًا في فرنسا في الفترة من 16 إلى 27 مايو، حيث يشارك فيه باعتباره الممكن المالي الرئيسي للقطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية، ودعا الصندوق المستثمرين المحليين والدوليين من المهتمين في قطاع الأفلام للتعاون معه في الاستثمار في القطاع وتنمية موارده.