أعمال

"إدارة الدين" يُنهي قرضًا دوليًا بـ13 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية

التمويل يمتد لـ7 سنوات ويعزز استراتيجية تنويع مصادر التمويل الحكومية
"إدارة الدين" يُنهي قرضًا دوليًا بـ13 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية
تم النشر في

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع بقيمة 13 مليار دولار أمريكي، يمتد لمدة سبع سنوات، وذلك بهدف دعم مشاريع الطاقة والمياه والمرافق العامة في المملكة.

ويأتي هذا القرض ضمن استراتيجية المملكة متوسطة المدى للدين العام، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والطويل، من خلال أطر مدروسة لإدارة المخاطر.

ويسعى المركز من خلال هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويل حكومي بديل، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مسيرة النمو الاقتصادي عبر تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية الحيوية.

المركز الوطني لإدارة الدين
الدين العام
قرض دولي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org