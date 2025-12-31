"إدارة الدين" يُنهي قرضًا دوليًا بـ13 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية

ويأتي هذا القرض ضمن استراتيجية المملكة متوسطة المدى للدين العام، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والطويل، من خلال أطر مدروسة لإدارة المخاطر.