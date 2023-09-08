أسواق العالم تقترب من "أزمة سكر".. نقص مدفوع بجفاف شديد في هذا البلد

وقفزت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا هذا الأسبوع بعد أن توقعت شركة ألفيان، أكبر تاجر لهذه السلعة في العالم، عاما آخر من النقص، كما تسهم الحرارة الشديدة في الهند في أزمة السكر، مما يسلط الضوء على كيفية تأثير تغير المناخ على أسواق الغذاء العالمية.