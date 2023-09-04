"كافد" يوقّع اتفاقية لتصميم وبناء وتشغيل "منصة" المدينة الذكية.. قفزة نحو الريادة عالميًا

وقّعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد" اليوم، اتفاقية تعاون، لتصميم وبناء وتشغيل "منصة " المدينة الذكية، التي تهدف إلى تمكين وربط جميع التقنيات الرقمية الموجودة في المركز، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات, وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، وتنسيق النظام البيئي في مجال تكامل الأنظمة ومنهجيات الاستخدام المبتكرة، إضافة إلى تحسين كفاءة البيانات وتعزيز تجربة كافد كمدينة ذكية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي.