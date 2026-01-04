المملكة وروسيا ودول "أوبك بلس" تؤكد على قرار 2 نوفمبر بتعليق الزيادات في الإنتاج

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، والتي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 4 يناير 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.