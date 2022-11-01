تجاوزت "الاتحادَ الأوروبي".. المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى

ومع الانفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على الأسواق العالمية الذي واكب زيادة مضطردة في التجارة الإلكترونية التي أصبحت تنافس التجارة التقليدية؛ كان لا بد للمملكة أن تُواكب التطور العالمي والتقني في وسائل وطرق الدفع المالي؛ حيث لم يعد استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان كافيًا بالطرق التقليدية التي تتطلب وجود العميل في موقع شراء السلعة؛ لذلك كان لا بد من تبني طرق حديثة لوسائل الدفع الممكنة للتجارة الإلكترونية التي تَمثلت في الدفع الإلكتروني، ومكّنت العميل من الدفع مقابل السلعة أو الخدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية بكل أمان وفاعلية وسرعة.