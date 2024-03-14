"إياتا": 37 مليون رحلة جوية في 2023 بنمو قدره 17%

ولم تتعرض شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمشاركة في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع له، لأي حادث مميت في 2023. وشهد عام 2023 حادثًا مميتًا واحدًا لطائرة دفع توربيني أسفر عن 72 حالة وفاة، مقارنةً مع خمسة حوادث مماثلة في عام 2022، ومتوسط السنوات الخمس من 2019 حتى 2023 الذي بلغ خمسة حوادث أيضًا.