"العمير": مصانع التعدين في المملكة تتخطّى حاجز "1600" مصنع

وبيّن نائبُ الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، أن "مدن" تسعى إلى تطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين للتوسع في زيادة أعداد المصانع المساهمة للتعدين في المملكة، وفتح أبواب الاستثمار لتنمية الطلب المحلي والدولي على مخرجات المعادن، وزيادة المحتوى المحلي.