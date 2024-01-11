"العمير": مصانع التعدين في المملكة تتخطّى حاجز "1600" مصنع

أكّد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس علي العمير؛ أن الهيئة مكّنت أكثر من "1600" مصنع للصناعات التعدينية في المملكة من الانخراط في الاستثمار بالمملكة؛ من خلال عدد من الحلول والخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك خلال مشاركة العمير في جلسة حوارية بعنوان "تطوير سلاسل القيمة المعدنية المسؤولة في المملكة" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية.
وبيّن نائبُ الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، أن "مدن" تسعى إلى تطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين للتوسع في زيادة أعداد المصانع المساهمة للتعدين في المملكة، وفتح أبواب الاستثمار لتنمية الطلب المحلي والدولي على مخرجات المعادن، وزيادة المحتوى المحلي.