مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وقو للاتصالات، وسابك للمغذيات الزراعية، وأماك، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والعربي، والتطويرية الغذائية، وأسمنت القصيم، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.02%) و(5.71%).