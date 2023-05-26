الذهب الأسود يلامس 2% مكاسب أسبوعية.. و"برنت" عند 76.76 دولارًا

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 12.5 مليون برميل يوميًّا، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر، بينما أشارت بيانات ING إلى أن متوسّط 4 أسابيع للطلب على البنزين لا يزال أعلى بقليل من 9 ملايين برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى بعد فترة كوفيد-19 في هذا الوقت من العام.