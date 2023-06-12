بزيادة 38%.. "ندلب": 435 مليارًا قيمة الصادرات السعودية غير النفطية في 2022م

وتَضَمّن التقرير السنوي العديد من الأرقام التي تحققت على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها وصول إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى 435 مليار ريال بزيادة تُقَدر بنحو 38% عن عام 2021، بالإضافة إلى النمو المستمر في خلق الفرص الوظيفية الجديدة في أنشطة قطاعات البرامج الأربعة ليصل إجمالي العاملين إلى 1.655 مليونًا بزيادة 266 ألف عامل عن عام 2021.