"أرامكو السعودية" راعٍ إستراتيجي للمؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية

وقد أصبحت التقنيات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأعمال والصناعات نظرًا لتكاملها في المجالات المادية والرقمية والحيوية، ولذلك فقد استثمرت أرامكو السعودية في تسريع وتعزيز هذه التقنيات باعتبارها أكبر مورّد للطاقة في العالم، كما تسعى الشركة جاهدة للمشاركة في تعزيز تكامل الثورة الصناعية الرابعة في شبكات الطاقة لديها عبر العديد من التقنيات مثل: الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنية النانو، وإنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار الذكية، والأنظمة الرقمية المتقدمة، وذلك كجزء من مبادرات الشركة لدعم وتطوير البنية التحتية والتقنية على نطاق واسع.