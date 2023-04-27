"الغيص": تحريف تصرفات مُصَدّري النفط وحلفائهم سيؤدي لنتائج عكسية

وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتبر "الغيص" أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أي اتفاق لـ"أوبك+"؛ وإنما هو إجراء احترازي.. يعتبر "حقًّا سياديًّا" للدول الأعضاء، رافضًا انتقادات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية من قِبَل العديد من الدول الأعضاء في أوبك ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.