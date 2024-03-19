بـ 4.441 مليارات ريال سعودي... "إدارة الديْن" يقفل طرح مارس 2024 ضمن برنامج الصكوك

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 203 ملايين ريال سعودي (مئتان و ثلاثة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.697 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 540 مليون ريال سعودي (خمسمائة و أربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.