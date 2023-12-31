بـ 51 مليون دولار.. "بنك التصدير والاستيراد السعودي" يوقّع اتفاقيتَي خط ائتمان مع بنكين تركيين

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والجمهورية التركية، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وكذلك توفير فرص تجارية جديدة للمصدّرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.