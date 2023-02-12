وزير الطاقة يجتمع مع وزيرة الدولة الألمانية المبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي

كما تناول اللقاء مبادرات السعودية النوعية في مواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، وخفض الانبعاثات، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحات وأهداف الجانبين في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون، واستخدامه، وتدويره، وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون.